Elegancia Tropical Tour al Pin

Dopo quasi 50 date in tutta Italia, quasi tutte sold out, nel 2023, e dopo una prima data zero a Milano, continua alla Spezia ‘Elegancia Tropical Tour’, il viaggio della band livornese Interiorama. Appuntamento stasera, alle 19, al Pin, per la ‘presentazione ufficiale’ al pubblico del nuovo componente della formazione: si tratta di Gabriele ‘Rata’ Biondi, già tromba, percussioni e melodica di Casino Royale, Bluebeaters e Ratlock. Non solo ‘Rata’: il live spezzino sarà anche l’occasione per presentare al pubblico ‘San Isidro’, il primo frutto della collaborazione tra la band e il nuovo componente, registrato nella splendida cornice delle colline metallifere dell’alta Maremma: "Un brano – spiegano gli Interiorama – che fotografa perfettamente il nostro stato d’animo, un inno alla latinità, che riporta all’importanza della vicinanza emotiva, sia con la natura che con noi stessi, celebrando la madre terra e i ritmi ancestrali di tamburi e percussioni".