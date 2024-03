"Efficientamento energetico: obbiettivo sugli edifici pubblici"

Un importante contributo da parte di Regione Liguria verrà stanziato per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e interesserà, tra le varie zone, anche la Val di Vara. Ne parliamo con l’assessore della giunta regionale Alessio Piana.

Quando si apre il bando e a quanto ammonta il finanziamento?

"Aprirà il 2 aprile - spiega l’assessore - e il contributo sarà di un milione di euro a sostegno dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici oppure ad uso pubblico delle aree interne della Regione e nello spezzino verrà compresa la Val di Vara".

Quanto sarà l’importo concesso?

"La misura stanziata - prevede un concedibile a domanda di 150 mila euro e ritiene ammissibili anche gli interventi già avviati a partire dal 1 luglio 2023, purchè non ancora conclusi".

Quanti saranno i Comuni interessati?

"Con questo primo bando da un milione di euro andiamo a sostenere concretamente i 50 Comuni coinvolti, che potranno così richiedere contributi che possono raggiungere i 150 mila euro a fondo perduto per ridurre le emissioni inquinanti e il fabbisogno energetico dei propri immobili. Una grande opportunità, non solo per rinnovare gli edifici pubblici dell’entroterra, ma per abbattere i consumi in bolletta".