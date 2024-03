"Efficientamento energetico: 10 milioni per le imprese liguri" La Regione Liguria ha prorogato il bando per l'efficientamento energetico fino al 2 aprile, offrendo alle imprese ligure la possibilità di accedere a contributi per migliorare le prestazioni energetiche. Numerose aziende hanno già fatto richiesta, con un totale superiore agli 8,5 milioni di euro.