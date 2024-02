Educatori e camerieri. Selezioni aperte alla Torre

La cooperativa di servizi Doc, che rientra nel panorama della gestione della Torre Marina a Massa, con strutture turistiche in tutta Italia, cerca personale. Venerdì 16 febbraio a partire dalle 9 del mattino si svolgerà una giornata di selezione qui alla Torre a Marina di Massa, finalizzata a individuare dei profili utili per essere impegnati in occasione della prossima stagione estiva. Educatori che lavoreranno con i bambini nella fascia d’età dagli 11 ai 16 anni ma anche di camerieri, cuochi, personale di cucina in genere, personale anche di pulizia. Posti per 600-700 operatori nelle strutture in tutta Italia. Per informazioni e iscrizioni bisogna collegarsi al portale www.cooperativadoc.it nella sezione ’Lavora con noi’ e compilare un form di registrazione per essere tutti contattati e avere un appuntamento per la giornata di venerdì. Per chi sia interessato a ulteriori informazioni esiste anche una pagina Instagram, tojob, dove è possibile sempre registrarsi.