Edilizia popolare Bando Arte a rischio Graduatoria in freezer dopo 12 anni di attesa

Il bando della discordia per ora è finito sotto osservazione ma non è affatto escluso che venga annullato e si debba per questo ripartire da capo. Per gli spezzini che stanno tentando di entrare nella graduatoria e che sperano nell’assegnazione di una casa popolare nel Comune di Spezia si è invece illuminato un grande punto interrogativo. La presentazione delle tante richieste infatti potrebbe rivelarsi nulla perchP il bando corre il forte rischio di essere annullato allungando così una attesa che va avanti da 12 anni.

La voce si sta rincorrendo in città e anche l’azienda Arte, pur non confermandola, ha ammesso di essere impegnata nella soluzione di alcune problematiche. "Stiamo approfondendo a questione con i nostri uffici legali e con il Comune di Spezia ma per il momento non è stata assunta nessuna posizione", dicono dai piani alti dell’agenzia. Il bando dunque sembrerebbe essere congelato in attesa di chiarire alcuni aspetti, il che significa che se la graduatoria verrà bloccata si dovrà procedere nei prossimi mesi, probabilmente già entro la fine dell’estate, alla stesura di una nuova gara. "Nessuna decisione" hanno liquidato dagli uffici del palazzo civico spezzino anche se, il fatto, non li ha certamente colti di sorpresa. In effetti il sentore di un potenziale rischio era già stato evidenziato quando nel bando venne inserito il requisito, ai fini dell’assegnazione dell’alloggio, della residenza da almeno cinque anni all’interno del bacino di utenza dei Comuni interessati. Lo stesso principio contro il quale si era espressa la Corte Costituzionale come aveva ricordato nel corso di un infuocato Consiglio comunale Marco Raffaelli del Partito democratico.

L’ultimo bando per l’assegnazione delle case popolari risale al 2011 e porta la firma dell’ex assessore Cristiano Ruggia, oggi segretario provinciale del Sunia. "Comunque andrà – spiega Ruggia – sarà un disastro, per altro annunciato. Lo abbiamo detto in tutti i modi e non perché siamo indovini oppure maghi ma perchè un caso analogo, ovvero con lo stesso requisito imposto dal Comune di Spezia, è stato registrato in Lombardia. Inoltre anche la Corte Costituzionale si è dichiarata contraria. Più di così... Questo in barba alle oltre 2500 famiglie che aspettano un alloggio". Il bando era stato inizialmente pubblicato nel 2021 inserendo la clausola per l’assegnazione dei 5 anni di residenza e successivamente il Tribunale di Genova aveva dichiarato rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale proprio quando prevede il requisito di cinque anni di residenza, nei Comuni del bacino interessato dal bando, per l’accesso agli alloggi di edilizia economica popolare. Un articolo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo. "Abbiamo fatto una battaglia su questo aspetto – ricorda Ruggia – eppure la Corte Costituzionale era stata molto chiara e non serviva fare altro che ascoltarne le indicazioni".

