Edili, accordo integrativo per 4000 "Aumenti e welfare da far invidia Lanciati verso la crescita del lavoro"

Novanta euro di aumento al mese in busta paga (facendo riferimento ad un operaio di terzo livello) per effetto dell’innalzamento delle indennità di mensa, di trasporto e di una new entry: l’istituzione dell’elemento variabile della retribuzione. Una svolta per i 4000 lavoratori iscritti alla Cassa edile spezzina (metà italiani e metà stranieri), di cui 3000 dipendenti di 330 imprese industriali a cui si ’salda’ il resto, fatto di imprese artigiane. E’ l’effetto del nuovo contratto collettivo provinciale sottoscritto da Ance e organizzazioni sindacali all’esito di una lunga trattativa.

E’ stato presentato ieri nella sede di Confindustria. Da una parte il presidente e il direttore dell’Ance Alberto Bacigalupi e Paolo Faconti; dall’altra gli esponenti sindacali: per Feneal-Uil il responsabile territoriale Riccardo Badi, per Filca-Cisl Davide Grazia, per Fillea-Cgil il segretario generale Gianni Carassale. Una stretta di mano ha fatto da epilogo alla firma che si fa volano di altri benefit collaterali ai lavoratori, col pensiero alle famiglie in essere e in divenire e al bisogno di manodopera nella prospettiva della crescita del settore e del turnover: contributi scolastici per i figli studenti di operati sino alla laurea; contributi per figli diversamente abili; premio natalità una tantum per i lavoratori che diventano genitori biologici eo adottivi; incentivi agli under 29 che in 12 mesi dall’assunzione abbiano maturato in Cassa Edile almeno 1300 ore; premio apprendistato per chi avrà conseguito la qualifica dopo aver svolto la formazione presso la Scuola Edile Spezzina, al termine del periodo di apprendistato, effettuato presso una o più imprese iscritte; premio passaggio generazionale ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile Spezzina che inseriscono il proprio figlio nel settore. "Elementi di welfare da fa invidia ad altre categorie" sostiene Bacigalupi. Insieme a Faconti e ai sindacati suona la carica alle opere all’orizzonte, che si risolveranno in lavoro. Le stesse sono state elencate nella premessa del patto; vale la pena ricordarle, insieme all’ammontare degli investimenti cubati: miliardo di euro nei prossimi anni. Eccole: variante Aurelia, nuovo ospedale, ampliamento del porto, piano basi blu. Ma da mettere in conto ci sono anche la ristrutturazione delle aree dell’Enel a Vallegrande, il riutilizzo dell’area dell’ex raffineria Ip, la valorizzazione dell’area della Ex Ceramica Vaccari a Santo Stefano di Magra, la valorizzazione dell’area di Marinella dell’ex Monte dei Paschi. Senza contare la coda dell’effetto bonus. Insomma un mare di lavoro all’orizzonte e un nodo da sciogliere, proposto come opportunità per i giovani: la domanda di manodopera specializzata, ma anche di manovalanza, che supera l’offerta. Si fanno interprete del problema anche le organizzazioni di categoria degli artigiani - Cna e Confartigianato - plaudendo al contratto integrativo.

"Riconosciamo volentieri le indennità dell’accordo così come l’ulteriore incremento in busta paga a luglio previsto dal Contratto nazionale, anche perché mai come in questo momento riscontriamo un problema di mancanza di manodopera. Questo aspetto ci preoccupa per il futuro perché, dati alla mano, è pressoché impossibile già da mesi trovare personale e non ci sono segnali che mostrino in tal senso significativi cambi di passo" dicono Marco Mariotti, presidente di CNA Costruzioni, e Attilio Garbini, presidente di Anaepa Confartigianato. "Il rischio è che il pensionamento di molti degli attuali dipendenti metta in grande difficoltà le imprese, considerando che, negli anni della crisi, sono rimaste bloccate le nuove assunzioni e, di conseguenza, il naturale e progressivo ricambio generazionale nelle aziende. Temiamo, inoltre, che il settore possa subire una seria contrazione a seguito delle nuove norme sui bonus e la cessione del credito. Temiamo che l’insieme di queste problematiche ricadrà anche su molti cantieri di opere pubbliche previsti anche alla Spezia sulla scia del Pnrr".

Corrado Ricci