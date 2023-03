Edifici scolastici più sicuri Le aule rimesse a nuovo Porte aperte a 400 alunni

Edifici scolastici messi in sicurezza e rivoluzionati al loro interno, con una importamte ottimizzazione nelle risorse sia umane che energetiche. Il tutto per evitare la caduta di intonaci, formazione di umidità e infiltrazioni dopo abbondanti piogge. Adesso sono perfettamente agibili i due plessi di elementari, medie e infanzia che dal prossimo anno scolastico ospiteranno oltre 400 alunni dai 2 ai 14 anni grazie al trasloco di Stl e uffici comunali che sino a poco tempo fa occupavano le aule al piano terra. In sostanza l’intervento del Comune ha eseguito una vera e propria razionalizzazione di scuola e uffici comunali. Proprio ieri sono stati completati i lavori di impermeabilizzazione del tetto della scuola Poggi interessato da infiltrazioni d’acqua piovana localizzate ad una parte della copertura. "La causa delle infiltrazioni – spiega il sindaco Leonardo Paoletti – era la errata posa in opera del sistema di pannelli solari che si trova sulla copertura piana della sede scolastica. Con la nuova stesura di materiale impermeabilizzante sono state eliminate le discontinuità della guaina, che permettevano l’infiltrazione di acqua piovana nel contro soffitto di alcune aule, in cui era stata sospesa l’attività didattica.

Eseguiti i dovuti sopralluoghi le aule torneranno a disposizione dell’Istituto comprensivo che nel capoluogo vedrà, dal prossimo anno scolastico, completata la riorganizzazione logistica che ha visto la auspicata eliminazione della condivisione di spazi tra la scuola e gli uffici comunali, quali Stl, Lavori Pubblici, Ufficio Turismo e commercio e Anagrafe".

Infatti per il prossimo anno scolastico è previsto anche il trasferimento alla Poggi "anche del Nido dell’Infanzia, attualmente in Via della Repubblica. Insomma tutte le scuole accorpate in due grandi edifici. La riqualificazione degli edifici scolastici - sottolinea il sindaco - è andata di pari passo con la razionalizzazione degli spazi scolastici ma anche lavorativi. L’impegno preso anche con le rappresentanze dei lavoratori comunali è stato assolto riportando all’interno del municipio l’ufficio turismo, commercio e l’anagrafe che per anni era al piano terra della scuola Fiori, mentre ora ha riacquistato la dignità e l’accoglienza necessarie a un Comune come Lerici". Gli uffici del servizio lavori pubblici trasferiti all’Augenti, la Stl ha una nuova sede lungo via Gerini. "Tutti gli ambienti di lavoro sono oggi adeguati ai canoni qualitativi richiesti. La scuola Mantegazza sarà riconsegnata all istituto comprensivo per il prossimo anno scolastico. La struttura è stata predisposta per la sua sopraelevazione che consentirà di fare della stessa Mantegazza il polo scolastico santerenzino destinando la Garibaldi a centro culturale".