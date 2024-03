Edifici occupati, blitz delle forze dell'ordine

Santo Stefano Magra, 6 marzo 2024 – Occupano degli edifici ed un'area: due denunciati in un'operazione effettuata dalla polizia locale di Santo Stefano Magra, in un servizio congiunto con polizia e carabinieri.

All’inizio di gennaio il proprietario di un’area piuttosto vasta nella località Vincinella a Santo Stefano Magra si è rivolto alla municipale, guidata dal comandante Maurizio Perroni, per sporgere querela nei confronti di ignoti in quanto uno dei suoi capannoni e tutta l’area adiacente, con pubblico passaggio, erano stati invasi da ignoti che avevano depositato materiale di vario genere. Dalle indagini immediatamente avviate dal vicecomandante Andrea Prassini, è emerso che l’area era stata occupata da alcuni extracomunitari e, poiché era necessario un intervento da svolgersi in sicurezza, soprattutto per ciò che riguarda il proprietario dell’area e i suoi dipendenti, è stato svolto un servizio congiunto con altri corpi di polizia.

Proprio per scongiurare eventuali problematiche di ordine pubblico il questore Lilia Fredella, ricevuta la notizia, ha disposto un servizio alla presenza del vicequestore aggiunto del commissariato di Sarzana, Annamaria Ciccariello con due equipaggi, oltre personale della Digos inviato dalla Spezia, e due equipaggi dei carabinieri di Santo Stefano Magra diretti dal capitano Luca Panfilo. L’importante spiegamento di forze coordinato dalla polizia locale, ha così garantito che tutte le operazioni si svolgessero in assoluta sicurezza, infatti sia le persone di nazionalità nigeriana trovate nell’area e sia altri connazionali da loro chiamati che stavano sopraggiungendo per dar loro man forte, davanti a uno schieramento di quel genere, non hanno opposto la benché minima resistenza e si sono dimostrati collaborativi.

L’operazione è terminata con la denuncia a piede libero da parte della polizia locale di due soggetti di nazionalità nigeriana con numerosi precedenti di polizia e oggi denunciati per la violazione dell’art. 633 codice penale 'invasione di terreni ed edifici' e rischiano così una pena detentiva nel massimo fino a tre anni e multa fino a 1032 euro. Oltre ciò la polizia locale si è occupata del prelievo e contestuale conferimento di ben 9 veicoli quali rifiuti, mentre il proprietario si sta occupando in queste ore della bonifica dell’intera area.

Marco Magi