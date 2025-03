Ecstasy dall’estero. Tre giovani spezzini scoperti dai carabinieri

Si facevano spedire la droga dall’estero utilizzando come indirizzi di recapito quelli delle seconde case lericine, spesso disabitate per gran parte dell’anno, ma sono stati ugualmente beccati e, per questo, sono finiti alla sbarra. Protagonisti della vicenda tre spezzini di 26 e 25 anni, ieri comparsi davanti al giudice per l’udienza preliminare Marinella Acerbi nell’ambito del procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione della procura spezzina, i tre avrebbero architettato uno stratagemma per farsi spedire delle dosi di Mdma, sostanza sintetica comunemente nota come ecstasy: reperita attraverso il deep web, la sostanza era inviata agli indirizzi indicati dai ragazzi. Non ovviamente quelli direttamente riconducibili a loro, ma quelli di abitazioni lericine di proprietà di persone residenti altrove, e che dunque per gran parte dell’anno erano di fatto disabitate.

Una volta accertato l’arrivo degli stupefacenti, i ragazzi riuscivano a recuperarle senza problemi. A mandare in fumo i loro piani è stato però il proprietario di una delle seconde case individuate come recapito, che si è visto consegnare un plico inaspettato, con all’interno la sostanza stupefacente. A quel punto, l’uomo non ha esitato a segnalare tutto ai carabinieri, cui è bastato piazzare delle telecamere e attendere che i giovani andassero a ritirare il pacco.

Ieri, nell’udienza preliminare, i giovani – assistiti dagli avvocati Maurizio Sergi, Michele Fiore, Alessio Pianigiani e Davide Bonanni – hanno chiesto e ottenuto riti alternativi. Un 26enne ha infatti chiesto di patteggiare la pena, mentre gli altri due hanno presentato istanza per il rito abbreviato. Una decisione è attesa per il prossimo 10 giugno.

Matteo Marcello