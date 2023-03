Economia monocorde "Nessuno si salva con le proprie forze Serve un’evoluzione"

di Franco Antola La Spezia Spezia avviata verso un’economia monotematica, tutta ristorazione e attività legate al turismo, col resto del commercio in agonia? Il rischio c’è, e lo dicono i numeri, sia quelli nazionali che quelli provinciali, elaborati dall’ufficio studi Confcommercio. Vittorio Graziani, da circa un anno alla presidenza dell’associazione di via Fontevivo, ne è ben consapevole e non nasconde le proprie preoccupazioni. Il quadro, del resto, è sotto gli occhi di tutti e racconta di un settore in forte sofferenza che fatica a mantenere la propria identità, messo in ginocchio dalla pandemia, ma non solo. Questo – osserva – non significa però che non si possa cercare di invertire la tendenza. Graziani, solo una tendenza nazionale, oppure la crisi del commercio tradizionale alla Spezia ha anche altre radici? "I dati spezzini ricalcano la tendenza nazionale, non c’è uno scostamento sensibile fra le due realtà. Alcune connotazioni della crisi sono però sicuramente locali, come la crisi dei negozi storici, la cui chiusura ha lasciato vuoti difficili da colmare. Detto questo, da noi ci sono però aspetti anche positivi. E’ un fatto la significativa tenuta delle attività legate al turismo, che ha un po’ attenuato la crisi del resto del settore....