Ecologisti rilanciano contro i fumi delle navi "Salute a rischio, nuovo esposto in procura"

La Spezia è ormai una meta apprezzata da moltissimi croceristi provenienti da tutto il mondo. La posizione strategica e la vicinanza delle banchine al centro città permettono ai turisti di muoversi comodamente anche a piedi, a differenza di molte altre location che hanno il terminal croceristico non raggiungibile dal centro. Una volta usciti dal Terminal i visitatori possono infatti scegliere tra un’ampia gamma di possibilità che rende La Spezia un punto d’appoggio perfetto. Tuttavia questo sistema che ormai va avanti da anni e non sembra diminuire ha delle ricadute sulla città. A puntare il dito contro i fumi delle navi è la Rete Ambiente e Altroturismo che ieri ha organizzato due presidi, uno alle 11 davanti al Tribunale, e uno alle 18 nei pressi di Largo Fiorillo.

Attivisti e cittadini sono scesi in strada per esprimere preoccupazione per quanto riguarda le emissioni: "I valori registrati, affermano - hanno infatti superato il limite indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per diversi giorni, nel dettaglio per quanto riguarda i biossidi di azoto".

La Rete Ambiente e Altroturismo, come sottolinea, non è contro il turismo in generale, ma chiede che si trovino soluzioni che possano permettere di mettere d’accordo la vocazione turistica della città, l’economia del terzo settore e la salute dei cittadini, che dipende in modo diretto dalla qualità dell’aria. Oltre alla mobilitazione sociale tra i cittadini la Rete ha intrapreso anche un percorso legale. L’avvocato Valentina Antonini ha spiegato quanto fatto: "L’anno scorso la Rete ha depositato un esposto denuncia molto articolato, le indagini si sono instaurate da 12 mesi, in questi giorni abbiamo depositato un’ulteriore memoria alla Procura per chiedere un’accelerata, visto anche la Riforma Cartabia che prevede tempi più celeri, perché riteniamo che dalle normative siano piuttosto evidenti i soggetti responsabili di questa situazione".

I presenti alla manifestazione chiedono risposte e vogliono che il benessere dei cittadini non venga posto in secondo piano rispetto al valore economico del turismo. L’appello è quello di avviare un confronto e assumere una posizione per quanto riguarda la tutela degli spezzini dai danni provocati dall’inquinamento. L’ingegnere Vittorio Gasparini, portavoce della Rete Ambiente e Altroturismo, ha illustrato la criticità di questo tipo di arrivi e della permanenza delle navi davanti alla città e ha spiegato: "Secondo i rilievi che sto effettuando ho rilevato che la presenza delle navi fa aumentare dal 40% al 140% i valori dell’NO2, specialmente nella zona San Cipriano, superare i limiti significa avere rischi per la salute, compresa la mortalità. La situazione è insostenibile".