Eco-lavoro... di squadra Raccolti quintali di rifiuti

Si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito da quintali di rifiuti tutta la strada proviciale tra Pignone e la frazione Puin a ridosso di Monterosso e Vernazza. Parliamo del sindaco di Pignone Ivano Barcellone del vice Raffaele Rossi, di altri componenti dell’amministrazione e volontari. Rimane ancora molto da fare soprattutto nell’alveo del canale dove è presente un cumulo di materiali di risulta che può ben definirsi una discarica a cielo aperto lungo il canale dove purtroppo ci sono ancora rifiuti. Mani ignote hanno causato questo grave impatto ambientale.

Un gesto che è nel mirino di un’indagine dei Carabinieri. A questo punto il sindaco Barcellone lancia un grido di aiuto a tutte le Autorità. "Purtroppo nel mese scorso - spiega Barcellone - siamo stati presi di mira da numerosi deposito di rifiuti di ogni genere. E unica risposta dalle autorità e stata quella di ripulire. Ci hanno detto che tocca a noi bonificare l’area interessata. Noi abbiamo eseguito con le nostre forze quanto richiesto. Ma purtroppo ad oggi non abbiamo avuto riscontri". In sindaco si lascia andare ad una esternazione da pugno duro. "Con le nostre forze noi abbiamo provveduto a pulire. Con un avviso : "Sperate che vi prendano i Carabinieri. Perchè se vi prendiamo noi è peggio....." ."Questo è il mio sfogo con rammarico contro una legge sbagliata che non ci tutela. Dovrebbe nascere un fondo comune per far fronte al problema la giustizia privata non mi appartiene ma siamo arrivati allo stremo".

Euro Sassarini