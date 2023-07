Ecco ’W l’Itaglia’ Serata benefica

Non soltanto si ride ma si potrà contibuire a aiutare la Protezione Civile e squadra antincendio boschivo di Luni. La serata di teatro dialettale preceduta dalla cena, soltanto su prenotazione, è in programma domenica al centro sociale di Molicciara organizzata dall’associazione Amici del Giacò. Sul palco dell’area spettacoli gli attori della storica compagnia di Luni "Na scarpa e n zocolo" che porteranno in scena la commedia dialettale in tre atti scritta da Tiziano Bologna dal titolo "W l’Itaglia". Saranno protagonisti Marco Corsi, Franco Beggi, Paola Pietra, Maria Assunta Serri, Savio Antognetti, Antonella Antonelli. Alla regia e voce narrante Tiziano Bologna, assistente di regia Marco Boggia, tecnico del suono Lorenzo Andreani. La cena inizia alle 19.30 prenotando al 338-4985683. L’incasso dello spettacolo, che inizia alle 21.30, verrà devoluto alla squadra dei volontari per l’acquisto di materiale. In foto Marco Corsi e Antonella Antonelli