Ecco le tre Donne Leader

Tre donne spezzine che, nei rispettivi percorsi professionali, hanno raggiunto obiettivi di eccellenza, perseguiti con ’passione competenza e impegno’. Sono Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth, azienda specializzata nella gestione di eventi e nella blue economy, Genziana Giacomelli, dirigente risorse umane di Tarros Spa, già assessore allo Sviluppo economico, lavoro, formazione, fondi comunitari, ricerca e università della giunta spezzina dal 2017 al 2022 e direttore della Scuola nazionale trasporti e logistica, Aliai Mazzi, capitano della guardia di finanza. E’ a loro che andrà il premio She made a difference - Donna leader 2025, promosso da Ewmd, la rete europea delle donne delle professioni guidata alla Spezia da Marina Magnani. La consegna del prestigioso riconoscimento, giunto quest’anno alla 23esima edizione, è in programma sabato prossimo alle 17 nello spazio dell’Urban Center di via Carpenino. "Tre percorsi diversi, tre volti del talento femminile – spiega Magnani –. Con questo premio vogliamo dire grazie. Non solo per ciò che hanno fatto, ma per come hanno saputo farlo: con passione, competenza e impegno".

Una storia di prestigio e autorevolezza quella maturata dal premio ’Donne Leader Spezzine’, istituito con il patrocinio del Comune della Spezia, che si ripete ogni anno. Il riconoscimento - un ciondolo disegnato dal maestro Francesco Vaccarone, scomparso nel 2024, sostenitore entusiasta del premio e dell’associazione - viene riservato a donne nate o cresciute nella nostra città che abbiano raggiunto l’eccellenza nella professione, nel sociale, nell’arte, nello sport. Nel 2003 si è aggiunto il Premio Primavera dedicato a giovani (under 30), che in questa edizione 2025 è andato al capitano Aliai Mazzi. Alla premiazione anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la presidente Ewmd Adriana Albini.

Franco Antola