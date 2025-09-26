La mediazione su Flotilla

La mediazione su Flotilla
26 set 2025
FRANCESCO ANTOLA
Cronaca
Ecco le tre Donne Leader

Tre donne spezzine che, nei rispettivi percorsi professionali, hanno raggiunto obiettivi di eccellenza, perseguiti con ’passione competenza e impegno’. Sono Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth, azienda specializzata nella gestione di eventi e nella blue economy, Genziana Giacomelli, dirigente risorse umane di Tarros Spa, già assessore allo Sviluppo economico, lavoro, formazione, fondi comunitari, ricerca e università della giunta spezzina dal 2017 al 2022 e direttore della Scuola nazionale trasporti e logistica, Aliai Mazzi, capitano della guardia di finanza. E’ a loro che andrà il premio She made a difference - Donna leader 2025, promosso da Ewmd, la rete europea delle donne delle professioni guidata alla Spezia da Marina Magnani. La consegna del prestigioso riconoscimento, giunto quest’anno alla 23esima edizione, è in programma sabato prossimo alle 17 nello spazio dell’Urban Center di via Carpenino. "Tre percorsi diversi, tre volti del talento femminile – spiega Magnani –. Con questo premio vogliamo dire grazie. Non solo per ciò che hanno fatto, ma per come hanno saputo farlo: con passione, competenza e impegno".

Una storia di prestigio e autorevolezza quella maturata dal premio ’Donne Leader Spezzine’, istituito con il patrocinio del Comune della Spezia, che si ripete ogni anno. Il riconoscimento - un ciondolo disegnato dal maestro Francesco Vaccarone, scomparso nel 2024, sostenitore entusiasta del premio e dell’associazione - viene riservato a donne nate o cresciute nella nostra città che abbiano raggiunto l’eccellenza nella professione, nel sociale, nell’arte, nello sport. Nel 2003 si è aggiunto il Premio Primavera dedicato a giovani (under 30), che in questa edizione 2025 è andato al capitano Aliai Mazzi. Alla premiazione anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la presidente Ewmd Adriana Albini.

Franco Antola

