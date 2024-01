Ecco l’amministrazione di sostegno

‘L’amministrazione di sostegno: spunti, riflessioni e prospettive di riforma a vent’anni dalla sua istituzione’ è il titolo di un evento di estrema attualità, in quanto è un momento di riflessione approfondita su questo istituto giuridico. È stato, organizzato venerdì, nella sala di TeleLiguria Sud di piazzale Papa Giovanni XXIII, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Si tratta di una figura, quella dell’amministratore di sostegno – spiega Chiara Carbonaro, presidente Asas, che modera l’incontro – che ha un impatto estremamente rilevante sulla vita di ognuno, specie in una provincia così poco giovane come la nostra, in quanto, nella maggior parte dei casi, comporta l’ingresso nella vita delle persone di un professionista estraneo al nucleo familiare, che è chiamato a gestirne svariati aspetti della quotidianità (da quello economico a quello sanitario e personale)". Ecco, quindi, che diventa fondamentale capire come, a vent’anni dalla sua istituzione, la misura ha operato, con le sue prassi e criticità, nei vari tribunali italiani, anche e soprattutto per rilevarne eventuali difetti e mancanze e, laddove possibile, cercare di correggerli. Un evento che avrà rilevanza sul piano nazionale in cui parleranno della misura e delle prassi operative e criticità nei rispettivi tribunali, avvocati del foro di Ancona, di Bolzano e, naturalmente, magistrati e avvocati della Spezia; inoltre, parteciperanno due componenti della Commissione giustizia, Valentina D’Orso per la Camera dei deputati e Manfredi Potenti per il Senato. A moderare, alla mattina, Chiara Carbonaro e al pomeriggio Federica Giorgi, membro del consiglio direttivo dell’Asas.