Ecco la città di un tempo. Spezia in bianco e nero diventa un calendario

Nella consueta veste d’antàn con grandi foto d’epoca incorniciate da fili giallo-oro, per il 2024 propone in copertina, in una splendida foto del 1871, il primo Teatro Civico la cui storia, poco conosciuta, è riportata nelle pagine interne. È l’appuntamento annuale delle Edizioni Giacché con il calendario di Spezia ‘della città di un tempo’ in vendita in edicola e in libreria. Agli stabilimenti balneari, in particolare al ‘trenino’, è dedicato ottobre, con le sue fermate a Porta Rocca, al Canaletto, a Fossamastra e le strutture in stile Belle Époque dell’Iride e del Nettuno. E ancora mare e costa a novembre tra Cadimare e Marola, con Gino Ragnetti che commenta una bella foto inedita dei borghi della costa ovest visti dal mare e racconta quello che c’era e oggi non c’è più, dai ruderi della torre seicentesca, alla punta di San Gerolamo, fino al miracolo della ‘polla’ di Cadimare. Nelle immagini dei mesi si va poi da un viale Mazzini di fine Ottocento, quando non c’erano le palme, al palazzo del Governo appena terminato, di cui Diego Savani svela in anteprima notizie sugli arredi interni e le maestranze che li hanno costruiti, anticipando alcune notizie dal suo libro di prossima uscita. Nella bella immagine inedita di gennaio, siamo nell’ex viale Margherita di primo Novecento, tra la Caserma di Fanteria e il Palazzo Maggiani, l’edificio Art Nouveau più rappresentativo della città, con la ricchezza dei suoi elementi scultorei. Altra immagine storica della vecchia Spezia è ‘la mescita della mes-ciüa’ ai quattro canti. Nella foto un ‘punto di ristoro’ con la venditrice immortalata assieme a un distinto cliente col piatto in mano e ad un vivace gruppo di bambinetti e operai sorridenti.

Un’altra bella foto di primo Novecento ci porta a maggio in una via Chiodo fiorente di attività, con le belle vetrine rivestite con raffinate boiserie. Bellissima l’immagine di dicembre di una Migliarina di primo Novecento, con i bimbi che giocano in strada, in cui vediamo ancora un lampione a gas e la chiesa antica, sacrificata nel 1933. A giugno una nutrita schiera di scolari impara ad attraversare la strada in piazza Chiodo, sotto la guida di maestri e vigili urbani e, a marzo, un’immagine molto nitida ritrae l’incrocio tra viale Garibaldi e corso Cavour agli inizi del traffico veicolare: in primo piano un vigile ‘smista’ l’intenso traffico tra un autobus... e un’unica automobile. Nel viale e nei controviali lindi e liberi da ‘ingombri’, pavimentati con la rinomata arenaria di Biassa, si ammira il tunnel formato dalle chiome dei platani già grandi, potate dal nutrito staff di giardinieri comunali che operava all’epoca. Questa, come la foto di febbraio, ci rimanda a epoche in cui ben pochi erano i mezzi circolanti e una vecchia pompa di benzina fa bella mostra di sé in corso Cavour.

Marco Magi