Eccesso di velocità: inseguito e denunciato dalla polizia locale

Pomeriggio movimentato ieri a Fossitermi per un automobilista che andava troppo veloce e ha cercato di sottrarsi al controllo della polizia locale. Nello specifico una pattuglia di motociclisti che stava controllando il quartiere. Si tratta di un albanese di 37 anni, con regolare permesso di soggiorno. Il conducente ha svoltato in via Fossitermi ma non è riuscito a ’seminare’ i vigili motociclisti. La pattuglia, infatti, lo ha inseguito e fermato. Era in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato uno show perché non voleva sottoporsi all’etilometro e ha anche aggredito gli agenti. E’ stato portato in comando ammanettato perché iniziava ad essere violento. Gli agenti sono riusciti a contenerlo senza farsi male. E’ stato denunciato per resistenza e si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, pertanto scatterà una seconda denuncia.