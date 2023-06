Eccellenze della nautica a congresso a Sanremo

Concluso a Sanremo il congresso di Icomia-International Council of Marine Industry Associations e Ifbso-International Federation of Boat Show Organisers, organizzato da Confindustria Nautica. A conferma del riconoscimento del ruolo strategico in ambito internazionale, Icomia ha scelto quest’anno l’Italia per ospitare il prestigioso appuntamento, un’ulteriore opportunità per sostenere e promuovere l’eccellenza della nautica italiana e del territorio nel mondo.

Numerosi gli appuntamenti tra i delegati nel corso dei workshop tematici che si sono avvicendati durante le quattro giornate di lavori - coordinate da Confindustria Nautica - in cui si è parlato di stato del mercato, transizione energetica e sostenibilità ambientale. I rappresentanti delle Associazioni internazionali hanno inoltre avuto l’opportunità di visitare alcuni dei principali porti turistici presenti nella Riviera dei Fiori, tra cui Porto Sole Sanremo, Marina degli Aregai, Marina di San Lorenzo al Mare e Cala del Forte, a dimostrazione del ruolo centrale che anche la portualità turistica ricopre per l’indotto del settore.

Nell’ambito della rassegna, si è svolta anche la Tavola rotonda ‘Italian Morning’, un’occasione di dibattito aperto e di confronto tra diversi protagonisti del panorama nautico internazionale, che hanno portato la loro testimonianza su tematiche centrali per l’intero comparto. Il saluto istituzionale di Andrea Razeto, vicepresidente di Confindustria Nautica e membro dell’Executive Committee di Icomia, ha aperto la tavola rotonda.