Ebuli in Skaletta col suo ultimo libro

’In superficie sospeso’: un titolo suggestivo per la nuova opera di Alessandro Ebuli, poeta e scrittore spezzino, che presenterà il suo ultimo libro questo pomeriggio alle 19 alla Skaletta Rock Club di via Crispi 168, dialogando con Diego Ballani. I grandi temi sociali, i dilemmi esistenziali, la vita nei sobborghi, l’umanità e le sue crudeltà e la sua innocenza sono al centro dei 22 racconti di fantasia – sei dei quali già usciti in antologie varie – che compongono il volume, ispirato a John Cheever, Charles Bukowski e Raymond Carver. "La gestazione è stata lunga – spiega l’autore –: ho iniziato nel 2020 a scriverlo e l’ho finito a metà 2023. I finali lasciano sempre spazio all’immaginazione, alla domanda sul ‘cosa sarebbe stato se’: da qui il titolo, che allude a questa caratteristica e ai possibili altri sviluppi". Ingresso consentito ai soci Arci. Chiara Tenca