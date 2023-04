E’ uscito il Confidential nell’edizione pasquale

E’ uscito oggi e sarà in edicola fino al 30 aprile la 64ª edizione pasquale di Spezia’s Confidential. Il giornale fondato dal collega Rino Capellazzi e realizzato con l’amichevole collaborazione di numerosi giornalisti delle testate spezzine, apre col raduno nazionale dei Bersaglieri che presenterà la fanfara in monopattino; Nerazzurri spompati al Picco, svelato il retroscena; Elezioni a sindaco di Sarzana; La doppia pagina dell’Ac Spezia, Drawoski in esclusiva; I lavori infiniti del raccordo autostradale; Il calcio spezzino dagl’esordienti 2011 alla Serie A; La mescciua a Masterchef; Lo Spezia Basket Club-Tarros; Sondaggio La Spezia dei desideri; Vip e personaggi voti e aggettivi; Le vignette di Vigo e molto altro ancora…