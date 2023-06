E’ scontro sul San Bartolomeo "Non è chiaro che ospedale sarà"

Un piano sanitario che ha lasciato zone d’ombra sulle quali soprattutto gli amministratori della Val di Magra e i colleghi della Val di Vara hanno ripetutamente chiesto chiarezza. Non può bastare una conferenza dei sindaci per comprendere e accontentare la portata di un disegno che Regione Liguria e Asl 5 stanno predisponendo per i prossimi 3 anni. Nelle linee guida presentate in municipio a Spezia dall’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, il direttore Asl 5 Paolo Cavagnaro e Filippo Ansaldi di Alisa è emerso il ruolo prioritario del Sant’Andrea, ospedale Dea di primo livello di riferimento per Asl 5 grazie all’elevata complessità assistenziale mentre sul futuro del San Bartolomeo di Sarzana lo scontro si è infiammato. Il piano sanitario è un gran libro ma per la sua piena comprensione necessita della chiarezza delle parole. E proprio sul San Bartolomeo la definizione ha lasciato margini di interpretazione che, per primo, il sindaco Daniele Montebello di Castelnuovo Magra ha vigorosamente rilevato. L’ospedale sarzanese infatti, secondo la previsione, sarà un ospedale di comunità a base distretturale a forte integrazione con il territorio per le specialità presenti. E se per i sindaci delle vallata la questione è aperta a varie interpretazioni, quindi anche alla perdita del ruolo di elezione la sindaca Cristina Ponzanelli ne ha difeso il profilo. La prima cittadina sarzanese infatti nell’elogiare il piano ha evidenziato come il nosocomio cittadino manterrà come già detto il pronto soccorso e un ruolo essenziale nel sistema sanitario provinciale. Al quale si unirà anche una casa di comunità. Insomma sarà di elezione oppure no? Domanda sulla quale Ansaldi ha cercato di aggirare le parole riportate del piano, però fondamentali, riconoscendo un livello di qualità che però tecnicamente non può definirsi di elezione perchè non in possesso di tutti gli standar necessari per la qualifica. Previste sul territorio spezzino cinque Case di Comunità a Bolano, La Spezia (3) e Luni oltre a tre Centrali operative territoriali (Cot) a Brugnato, La Spezia e Sarzana. "L’area spezzina – ha detto l’assessore Gratarola – conferma un Dea di primo livello alla Spezia, un pronto soccorso al San Bartolomeo, un primo intervento a Levanto, un punto nascite alla Spezia e la prospettiva di un nuovo ospedale come il Felettino le cui procedure per la partenza della fase esecutiva dei lavori sono in fase avanzata. E’ stata data rassicurazione anche sul piano di riduzione delle centrali 118. Come da norma nazionale è previsto un ridimensionamento: la Liguria ne avrà tre e quella del Levante resterà alla Spezia".

Massimo Merluzzi