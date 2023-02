E per le residenze si allungano i tempi

"Nell’ultimo trimestre del 2023 conosceremo l’esito della domanda di finanziamenti presentata al Ministero dell’Università, per il tramite dell’agenzia regionale Aliseo, per la realizzazione di 52 residenze per studenti nel campus" lo ha detto, alla IV commissione, il presidente di Promostudi Ugo Salerno sulla base delle ultime indicazioni arrivate da Roma. La posta in gioco è di 2,5 milioni, da impiegare per la ristrutturazione del bene (incamerato dal Comune) di analogo valore. Alla domanda di alloggi sta cercando di rispondere anche Fondazione Carispezia che ha presentato la domanda di finanzia ziamento per la ristrutturazione del Palazzo del Ghiaccio sulla scia del comodato 25ennale garantito dal Credit Agricole (confidando in tempi rapidi per la conversione...)