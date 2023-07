E' nato il Comitato di Quartiere "Cadimare in Rete", una voce senza scopo di lucro per il territorio

E’ nato il comitato di quartiere “Cadimare in Rete”, un’organizzazione senza scopo di lucro con un chiaro obiettivo sociale: essere un presidio apolitico sulle problematiche che affliggono il territorio di Cadimare.Si è insediato, infatti, il direttivo cdi cui fanno parte Gianluca Avelluto (dottore commercialista), Michele Costigliola (avvocato libero professionista), Massimo Fabbri (geometra libero professionista), Fabrizio Faggioni (impiegato Asl 5), Simone Faggioni (architetto libero professionista), Luigi Olivari (commerciante presidente provinciale Federazione italiana tabaccai), Alessia Persia (impiegata amministrativa), Adriano Russo (medico chirurgo ortopedico). Il comitato di quartiere “Cadimare in Rete” nasce con l’intento di raccogliere le esigenze e i problemi della comunità e di agire come portavoce nei confronti delle amministrazioni competenti. "Il nostro impegno è quello di rappresentare con precisione e puntualità le sfide che affrontiamo, proponendo soluzioni concrete che migliorino la qualità della vita nel nostro quartiere. Siamo un’organizzazione apolitica, senza alcuna affiliazione partitica, che mira a promuovere l’interesse collettivo senza pregiudizi. La nostra volontà è quella di instaurare rapporti sinergici e costruttivi con le realtà che già operano sul territorio di Cadimare, al fine di lavorare insieme per il bene comune. Invitiamo chiunque condivida le nostre finalità a proporsi, per unirsi a noi in questo importante percorso. Saremo presenti sul campo, parteciperemo alle discussioni pubbliche e promuoveremo iniziative che favoriscano lo sviluppo sostenibile e il benessere di tutti. Siamo pronti ad ascoltarvi, raccogliere le vostre idee e lavorare insieme per un futuro migliore".