E’ nata Maria Grazia grande festa nelle famiglie Benvenuto e Saggini

Grande gioia in casa dell’ ex avvocato della Provincia della Spezia Roberto Benvenuto e della consorte Nives Rabà. La figlia Letizia ha dato infatti alla luce nei giorni scorsi nel reparto di maternità dell’ospedale Sant’Andrea la nipotina Maria Grazia, che con i suoi 3 chilogrammi gode di ottima salute come la mamma. Al settimo cielo l’emozionato neo papà Alessandro.

Raggianti anche i consuoceri, l’ingegner Paolo Saggini e la moglie Marcella Federici. Ai neo genitori e alle famiglie giungano i più fervidi auguri da parte della redazione spezzina de La Nazione e alla piccola Maria Grazia un caloroso benvenuto.