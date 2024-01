"È mancata un’adeguata comunicazione"

Legambiente sposa di principio le misure che vanno a ridurre le immissioni di inquinanti in città ma al contempo avanza alcune critiche e proposte. A sintetizare la posizione del circolo spezzino dell’associazione è il presidente Stefano Sarti. "È completamente mancata – dice – un’azione informativa sia sulle motivazioni del provvedimento, sia su dettagli importanti come l’accessibilità ai servizi essenziali, tra cuii l’ospedale o i parcheggi in struttura. Parimenti non è stata realizzata nessuna forma di incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico locale". Legambiente inoltre si rammarica che il provvedimento sia partito mentre sono ancora in corso i lavori di raddoppio dei parcheggi di interscambio.