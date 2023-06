"E’ importante dare continuità agli interventi"

"Questo programma è generalmente finanziato con i fondi del Pnrr – spiega il presidente Pierluigi Peracchini – ma lo dobbiamo concepire come uno sviluppo, in chiave di continuità, con ciò che la Provincia sta realizzando da anni e con i risultati raggiunti nel programma di messa a norma e riqualificazione delle scuole. La messa in sicurezza delle infrastrutture scolastiche è un obiettivo primario di questa amministrazione ed è stato posto sempre come priorità. In questi giorni, grazie al lavoro degli uffici, abbiamo definito un crono programma coordinato con le direzioni scolastiche e l’istituzione scolastica provinciale. Vi sono stati incontri e pianificazioni condivise. Questo garantirà di ottimizzare al massimo le opere senza creare interruzioni delle attività didattiche o eccessivi disagi per gli studenti.