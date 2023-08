È il turno di Vadim Tchijik A Carro l’enfant prodige oggi stella internazionale

Altra tappa levantese per il secondo appuntamento della seconda parte del Festival Paganiniano di Carro: stasera, alle 21, nel Sagrato di Sant’Andrea, in scena Vadim Tchijik violino solista, e l’ensemble Les Virtuoses (Saskia Lethiec, Thomas Cardineau, Se´bastien Morlot ai violini, Andrei Malakhov alla viola e Laure Be´card al violoncello), con un programma che vede protagonista Vivaldi e le sue Quattro Stagioni. Gli artisti si esibiranno infatti nei seguenti pezzi: Chez Vivaldi à Venise, Vivaldi Concerto per due violini in La Minore da L’Estro Armonico, Albinoni, Vivaldi Le Quattro Stagioni. Considerato uno dei migliori violinisti della sua generazione, ‘Già Maestro’ secondo la rivista ‘Diapason’, Tchijik e` vincitore di numerosi premi internazionali, mentre sotto la direzione di famosi direttori tiene numerosi recital in più di trenta Paesi in Europa, così come in Asia, America Latina, Canada e gli Stati Uniti, registrando diversi dischi per ‘Lyrinx’, ‘Exton’ e ‘Polymnie’.

Ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni e ha tenuto il suo primo concerto a otto; è anche direttore artistico di diversi festival e il fondatore e direttore proprio dell’ensemble ‘Les Virtuoses’ con un organico che permette di proporre un repertorio variegato, che spazia dalla musica barocca ai giorni nostri. L’ensemble, comunque, si è esibito al fianco di solisti come Anne Queffe´lec, Marielle Nordmann, Thierry Cae¨ns e Philippe Bernold, ma pure con l’attrice Fanny Cottenc¸on e un cd dedicato alle Quattro Stagioni di Vivaldi uscirà quest’anno per ‘NovAntiqua Records’. I biglietti si potranno acquistare al botteghino in loco. Info a [email protected] o al 351 6281806.

m. magi