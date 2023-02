E il debito residuo sale a 57 milioni

L’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef è l’unica imposta fiscale destinata ad aumentare nel 2023. Gli altri tributi, così come i servizi a domanda individuale, non dovrebbero subire variazioni, così come si evince dai dati di bilancio che saranno analizzati nel corso della commissione comunale del 27 febbraio. A destare qualche perplessità è invece l’indebitamento dell’ente. Secondo una stima degli uffici, al 31 dicembre del 2023 il debito residuo dovrebbe crescere fino a 57.179.703,33 euro, mentre al 31 dicembre del 2022 (dato provvisorio) risulterebbe di 49.779.593,14 euro. Dati, questi, al netto degli indebitamenti per 19.942.756,89 euro legati ai mutui flessibili per contributo agli investimenti connessi con il maxi progetto sulla mobilità finanziato dal ministero delle Infrastrutture.