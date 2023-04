E Canarbino resta alla finestra

Questa volta è restata alla finestra. La società Canarbino che nel novembre scorso aveva presentato un’osservazione-siluro(con parallela manifestazione di interesse) all’istanza di Gnl Italia per assumere in concessione Calata Malaspina non ha rilanciato nella nuova procedura con riferimento alla banchina Enel, soluzione maturata dopo dopo il tiro incrociato sulla prima istanza. "Abbiamo fatto le nostre valutazioni e abbiamo dedotto che non ci sono prospettive di azione per noi" dice il presidente Aldo Sammartano. La società coltivava il proposito di gestire in proprio il servizio navetta su ro-ro ferry con opzione di approdo dei mezzi al Molo Garibaldi e Terminal del Golfo sulla scia di accordi commerciali con i terminalisti. Si trattava delle "sponde" già attenzionate in prima battuta da Gnl Italia che però non aveva trovato la quadra degli accordi con i concessionari e, per questo, aveva promosso l’istanza per la Malaspina. Quella che aveva innescato le osservazioni-sbarramento del Comune della Spezia, degli ecologisti e del terminal-cruise. Ora l’Autorità di sistema portuale deve decidere sulla nuova istanza di Gnl Italia che ha corredato lo studio con il dato sull’incremento del traffico navale nel golfo, stimando una crescita sull’ordine dell’1 per cento.