’Dyers do Italy’ nel Golfo Omaggio a Byron e Shelley

Danny Dyer, allievo di Harold Pinter e attore famosissimo in Inghilterra, insieme alla figlia Dani, star della tv, hanno fatto tappa in Liguria per seguire le orme di Lord Byron e Mary Shelley, e hanno dedicato un episodio di ‘Absolutely Dyer: Dyers do Italy’ ai Mitilanti. La fortunata serie tv inglese prodotta da Voltage Tv, che va in onda su Channel4 – una delle emittenti più seguite del Regno Unito – tocca anche La Spezia e lo fa per rinnovare la tradizione del Golfo dei Poeti. Quattro episodi, otto città italiane per un Grand Tour ottocentesco rivisitato in chiave ben più working class e contemporanea. L’attore inglese si è esibito con il collettivo di poeti spezzini (Andrea Bonomi, Andrea Fabiani, Filippo Lubrano, Alfonso Pierro e Francesco Terzago, insieme a Manuel Picciolo) a bordo del ‘Nuovo aiuto di Dio’, uno splendido leudo del 1923, unendosi al loro suggestivo spettacolo ‘Sail-In’, un drive-in di poesia e musica in mare. Il leudo era ormeggiato in mezzo al Golfo dei Poeti e le imbarcazioni, tra cui i gommoni di Hophopboat che hanno offerto un servizio gratuito, potevano raggiungerlo per ascoltare il romantico spettacolo al tramonto. Si trattava della seconda edizione del progetto con testi rivisitati, che comunque parlavano ancora del rapporto dell’uomo col mare. Dyer e figlia hanno poi seguito un corso di scrittura creativa tenuto da uno dei membri del collettivo a Porto Venere e si sono scritti e recitati una poesia. Dyer è stato omaggiato anche di una maglietta personalizzata dello Spezia calcio. L’episodio è reperibile in streaming gratuito qui: https:www.channel4.comprogrammesabsolutely-dyer-danny-and-dani-do-italyon-demand73976-002 (è necessario però risultare sul territorio inglese per poterlo visualizzare liberamente).

Marco Magi