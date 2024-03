Duran Duran tribute allo Smood

Per il palco dello Smood un’altra novità: stasera ecco il tributo a una band cult degli anni Ottanta: i Duran Duran. "Una gruppo che abbiamo inseguito per tanto tempo", dichiara il direttore artistico Stefano Ricci. "Diamo dunque il benvenuto ai Duran Duranies, official tribute band ai mitici Duran Duran". I Duran Duran facendo parte della scena musicale New romantic ed erano i principali artefici della cosiddetta ‘seconda british invasion’, termine con cui ci si riferisce a band ed artisti britannici, che, nel corso del decennio, entrarono nelle classifiche statunitensi, solitamente chiuse alla musica proveniente dall’estero. A far rivivere le loro intramontabili hit, dalle 22 (dalle 20.30 la cena) arriva da Bergamo la tribute band più accreditata che, attraverso il frontman Luke le Bon aka Luca Verrone, Abe Lee ake Alberto Masiero alla batteria, Frank Valentini, Sant alle tastiere, Steve Scarlata alle chitarre e Loris Vinera, delizieranno la platea degli appassionati.