Duo corno e pianoforte. Domeniche in musica chiude con un... ’Preludio’

Si conclude domani la rassegna ’Domeniche in musica’ organizzata al Ridotto del Teatro degli Impavidi di Sarzana dall’associazione musicale ’Il Pianoforte’ e dall’associazione ’Amici della Musica - Accademia Bianchi’, in collaborazione con Gli Scarti e con il patrocinio e contributo del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando ’Call for ideas’ 2023. L’ultimo dei quattro appuntamenti musicali in calendario è con il duo formato da Natalino Ricciardo al corno accompagnato al pianoforte da Lidia Parazzoli.

Il concerto ha inizio alle 17.30 e vedrà in scena uno dei più celebri cornisti italiani che in duo con la pianista Lidia Parazzoli eseguirà un interessante ed affascinante programma comprendente musiche di Beethoven, Glière, Bujanowski, Say, Rota, Bozza, Saglietti in un percorso musicale dal titolo ’Preludio’. Natalino Ricciardo eseguirà brani sia con il corno moderno che con il corno naturale spiegando la differenza sia tecnica che di costruzione tra i vari strumenti. Insomma sarà una sorta di lezione-concerto che ha sempre riscosso molto successo tra il pubblico. Il duo Natalino Ricciardo e Lidia Parazzoli suona assieme da diversi anni e può vantare numerosi concerti per importanti istituzioni musicali italiane, tra le quali l’inaugurazione del decimo International Festival "Luci della Ribalta" a Narni nel 2020 per l’Associazione Mozart Italia. Hanno inoltre suonato in tante prestigiose rassegne nazionali e istituzioni concertistiche. Nell’estate del 2021 è uscito il loro primo cd dal titolo "Preludio" che comprende brani sia classici che "leggeri" ed è già in fase di realizzazione un secondo questo invece con un repertorio interamente classico. L’ingresso è con bigliettazione fino ad esaurimento posti.: intero 8 euro, ridotto 5 euro. La biglietteria del teatro degli Impavidi è aperta anche stamani, sabato, dalle 9.30 alle 13.30 oppure si può contattare il numero 346-4026006.