Duemila ore di attività fra teoria e pratica

L’avvio del corso (che si articolerà in quattro semestri per duemila ore complessive, delle quali 1300 di attività teorico-pratiche e 700 di stage in azienda) è previsto per venerdì 31 marzo 2023. Il termine per presentare la domanda di ammissione, redatta sul modulo scaricabile dal sito www.itslaspezia.it, è fissato inderogabilmente per il giorno 15 marzo 2023. Il corso - riservato a 25 giovani diplomati - si concluderà con l’esame finale e il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, figura professionale ad alta occupabilità in base alle indicazioni domanda-offerta ed alle prospettive del mercato di lavoro.