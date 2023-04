Due ultras fermati e poi rilasciati La città blindata fino a notte fonda

La buona notizia è che nel dopo partita Spezia-Lazio non ci sono stati incidenti, anche se la città è rimasta ’blindata’ fin quasi all’una di notte. Questo per permettere ai tifosi laziali di raggiungere la stazione centrale e salire sul treno per Roma che partiva alle 00,45. Non tutti però sono partiti subito, c’è chi è rimasto a dormire in città nei bed & breakfast. I laziali sono stati trasportati in stazione, sotto scorta, con i pullman dell’Atc. Ed è stato inevitabile che viale Sauro, viale Ferrari e via Fiume siano rimaste chiuse al transito. Le forze dell’ordine hanno fatto lo sbarramento in piazza Saint Bon, con l’accortezza di far passare chi era diretto in via Nino Bixio. C’è stato anche chi, per raggiungere i quartieri a Nord del ponte della Scorza, è passato da via dei Colli per evitare di restare bloccato. Un gruppo di ultras spezzini si sarebbe radunato nei pressi di piazza Ginocchio per raggiungere la stazione e cercare i laziali, ma ha desistito per il vasto spiegamento di forze.

Del resto bastava già e avanzava quanto accaduto prima della partita per le vie del centro quando i tifosi laziali e gli spezzini sono venuti a contatto. Nel concitatissimo pomeriggio, fatto di scontri e danneggiamenti, polizia e carabinieri avevano fermato due persone, uno spezzino e un laziale. Non avevano con se i documenti e sono stati sottoposti al fermo per l’identificazione. Ma pur essendo stati entrambi tra i protagonisti degli scontri, non c’era la flagranza per procedere all’arresto o richiedere al magistrato di turno un fermo di polizia. Pertanto sono stati entrambi rilasciati. E’ chiaro però che la digos analizzerà i filmati e nei loro confronti procederà col daspo, come per gli altri che hanno partecipato agli scontri. in città. I quattro tifosi rimasti feriti prima della partita non sono neppure andati al pronto soccorso, tra loro c’è uno spezzino cinquantenne che sarebbe stato colpito alla testa con un cacciavite.

Ma nel post partita un episodio di violenza, anche se isolato, c’è stato. Un gruppo di tifosi laziali arrivato da Roma con l’auto e rimasto in città in serata, sarebbe stato aggredito da un gruppo di spezzini. Nello scontro uno dei laziali ha riportato ferite alla testa e ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso del Sant’Andrea per l’applicazione di alcuni punti di sutura.

Intanto è stata bloccata la vendita dei biglietti di Sampdoria-Spezia, perché potrebbe essere vietata la trasferta agli spezzini.

