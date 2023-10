Due stranieri incensurati sorpresi a spacciare, uno viene arrestato

La Spezia, 6 ottobre 2023 – Spacciatore arrestato dalla polizia locale dopo aver venduto dell'eroina, un altro denunciato. I due stranieri erano incensurati.

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del Comando della Spezia hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 36 anni, residente nella zona nord della città, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si è trattato di una intensa giornata per gli operatori della sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana della polizia locale dato che, poco prima, avevano sorpreso anche un marocchino di 33 anni, dopo che aveva ceduto una dose di eroina ad un 'cliente' spezzino. Il cittadino albanese è stato arrestato in prossimità di un noto centro commerciale del centro cittadino, dopo che era stato notato dagli operatori in borghese aggirarsi in maniera sospetta.

Fermato e sottoposto a controllo di polizia, l’uomo ha iniziato ad agitarsi ed a sudare intensamente, motivo per il quale gli agenti della municipale hanno deciso di approfondire il controllo, trovando all’interno del marsupio 15 dosi di cocaina pronte per essere spacciate ed un involucro più grande con oltre 13 grammi della medesima sostanza, oltre ad un bilancino e materiale di confezionamento.

Per l’uomo, incensurato in materia di stupefacenti e regolare sul territorio italiano, considerate le circostanze in cui si trovava ed il fatto che aveva indosso tutto il kit necessario a smerciare droga al dettaglio, sono scattate le manette ai polsi. L’indagato comparirà p r l’udienza per direttissima per la convalida dell’arresto.

Poco prima gli agenti della Locale avevano colto in flagranza di spaccio un marocchino residente nello Spezzino, anch’esso regolare sul territorio italiano ed incensurato in materia di stupefacenti, cedere in pieno centro una dose di eroina ad uno spezzino di 29 anni. Lo straniero vista che era incensurato e per la modica quantità venduta, è stato soltanto denunciato per la cessione della sostanza stupefacente. Il tossicodipendente invece è stato segnalato alla Prefettura della Spezia, che applicherà la misura della sospensione della patente di guida della quale l’uomo risulta essere in possesso.

Marco Magi