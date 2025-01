Due spacciatori arrestati dai carabinieri nella notte

La Spezia, 9 gennaio 2025 - I carabinieri della Compagnia della Spezia, questa notte, hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alla mezzanotte i militari della Stazione della Spezia Mazzetta, in via Venezia, hanno controllato un 18enne di origine tunisina che, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 7 stecchette di hashish per un peso complessivo di circa 11 grammi nonché una dose di cocaina oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un centinaio di euro in contanti.

Poi, alle 3, una pattuglia della sezione radiomobile, in corso Cavour, ha fermato un 36enne di origine tunisina. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha tentato di disfarsi di un calzino all’interno del quale erano state nascoste 8 stecchette di hashish per un peso complessivo di circa 25 grammi; dopo la perquisizione è stata sequestrata anche una dose di cocaina.

I due arrestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica e saranno processati con rito direttissimo al Tribunale della Spezia.