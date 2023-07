Due ragazzi fanno il bagno nella fontana

Avevano caldo, ma questo non li autorizzava a fare il bagno di notte nella fontana di piazza Garibaldi. Due giovani romeni sono stati denunciati dalla polizia locale, intervenuta poco prima dell’una di notte domenica unitamente a una pattuglia dei carabinieri per due ragazzi che, come nel celebre film del maestro Fellini, stavano facendo il bagno nella fontana. A carico di entrambi è stata contestata la violazione al regolamento di polizia urbana per essersi immersi nella fontana pubblica. Ad uno è stata anche contestata la violazione dell’articolo 688 del codice penale perché era in stato di manifesta ubriachezza. Aveva anche una bottiglia di birra in mano, perciò è stato sanzionato anche per violazione dell’ordinanza del sindaco che ne vieta la detenzione ed il consumo dopo le ore 22.