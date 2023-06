Due immobili occupati dagli abusivi sgomberati dalla municipale

La Spezia, 21 giugno 2023 – 'Liberati' due immobili dagli abusivi, denunciato un ragazzo. La polizia locale spezzina ha messo in atto un controllo straordinario del territorio con la verifica della possibile occupazione abusiva e l’uso illecito degli immobili di proprietà comunale. L’attività congiunta di personale dell’Area Sicurezza e del Reparto Prevenzione Generale e pronto intervento ha puntato la lente d’ingrandimento su due immobili, uno in via XX Settembre ed uno in via Sarzana, per i quali erano state fatte ripetute segnalazioni da parte di cittadini allarmati per movimenti sospetti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

In via Sarzana è stato individuato un cittadino marocchino di 26 anni gravato da precedenti in materia di stupefacenti, con già pendente un ordine di espulsione e diversi rintracci per notifiche di procedimenti penali sospesi perché irreperibile. L’uomo è stato denunciato per l’occupazione abusiva dell’immobile e per il soggiorno irregolare sul territorio italiano ed andrà a giudizio per i procedimenti penali già pendenti. Sempre in via Sarzana è stato trovato un locale già utilizzato per confezionare sostanze stupefacenti: l’immobile è stato bonificato dagli operatori della municipale, anche con l’ausilio dell’unità cinofila Jazz ed è stato chiuso dai tecnici comunali per impedire nuovi ingressi.

In via XX Settembre, invece, non è stato trovato alcun occupante abusivo, anche se nella struttura sono risultati presenti numerosi giacigli di fortuna, oltre a materiale riconducibile al consumo ed al confezionamento di stupefacenti. L’immobile, per il quale è in corso una procedura di vendita da parte dell’amministrazione comunale, è stato anch’esso bonificato con operatori e unità cinofila della polizia locale, e sigillato dai tecnici comunali, per impedire ulteriori indebite intrusioni.

“Con questa importante operazione, per la quale ringrazio il nostro personale – sottolinea l'assessore alla sicurezza Giulio Guerri – è stato fatto un ulteriore passo avanti nella lotta allo spaccio di droga, che è uno degli obiettivi fondamentali del lavoro quotidiano della nostra polizia locale, e al tempo stesso sono stati liberati e messi in sicurezza due immobili, ponendo fine ad utilizzi abusivi e illeciti, che erano anche motivo di allarme e preoccupazione per la cittadinanza”.

Marco Magi