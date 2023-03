Due giorni di recruiting al campus universitario

Career day dell’Università di Genova alla Spezia al campus universitario dei Laboratori Arsenale Porta Nord il 30 e 31 marzo in collaborazione con il Comune della Spezia, Promostudi, Ufficio Scolastico Regionale, Confindustria e il Centro per l’Impiego della Spezia. Il career day con le opportunità di lavoro è aperto a tutti e l’evento ha come focus i corsi del Campus La Spezia, ossia design del prodotto della nautica, ingegneria nautica, yacht design, design navale e nautico; ingegneria meccanica, ingegneria meccanica (meccatronica); diritto ed economia delle imprese. Alcune aziende svolgono una presentazione della durata di circa 15 minuti in un’aula attigua a quella del career day. Fra le aziende presenti Cranchi Yachts, Fabrica, Officine Fonderie Patrone, Gesta, Giuseppe Martines Designer, , Azimut Benetti, Baglietto, Leonardo, HydroTec, Tarros, Turin Tech e tante altre. Per l’elenco completo di aziende e laboratori attivi su https:unige.itlavorostudentieventicareerday-la-spezia