Due giorni di festa a La Spezia nel borgo di Biassa

Un calendario ricco e variegato, oggi e domani, animerà il borgo di Biassa, grazie all’impegno della Pro Loco Insieme per Biassa tra sgabei, torte dolci e salate, e panini gourmet (sempre dalle 17). Nella piazza del Monumento verranno inaugurati stamani i mercatini dell’ingegno e degli hobbisti, poi al pomeriggio, nel piazzale della Chiesa di San Martino, due laboratori per bambini, a cura dell’artista Stefania Martinico. Il gruppo di samba da strada Batebalengo animerà le vie del borgo con ritmi e suoni afrobrasiliani, accompagnando verso la serata in musica e il karaoke della sera. Al pomeriggio di domani, la festa del borgo parte con due laboratori per i bambini dedicati al miele e alle api, mentre Mariella Cortés, autrice Mondadori, terrà un laboratorio di scrittura creativa rivolto a tutte le età. Dalle 18.30 Kilibre-Art of Events, invece, sarà in piazza del Monumento con uno spettacolo di trampoli e fuoco, e la partecipazione dell’artista e performer Giordano Lombardo.