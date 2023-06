Due Giornate di Inclusione a Sarzana, Spettacoli, Dibattiti e Buone Pratiche

Due giornate dedicate all’inclusione. Oggi e domani in piazza De Andrè a Sarzana si alterneranno dibattiti, spettacoli e buone pratiche per favorire le relazioni sociali. L’iniziativa è organizzata dall’associazione di promozione sociale "Rasoterra" con il contributo del Comune di Sarzana. Si inizia oggi pomeriggio alle 17.30 con la presentazione della rivista realizzata dai ragazzi che hanno partecipato ai progetti del Lavoratorio Artistico di via dei Giardini e a seguire "L’alfabeto dell’inclusione" con Claudia Bettati pedagogista e progettista (IsforCoop), Federico Emanueli (CoopSelios) responsabile casa famiglia Carpanedo, Roberto Di Martino (Cooperativa Lindbergh). Alle 20.45 Danzabilmente presenta lo spettacolo "Raccogliti" e intervista a Zahydee Barreto presidente dell’associazione Danzabilmente. Si chiude alle 22 con la musica del coro De Andrè fondato da Gloria Clemente protagonista insieme a Pietro Sinigaglia e Andrea Cozzani.

All’area Vaccari di Ponzano prosegue la rassegna di arte "Fisiko" mentre domani alle 21.30 all’area verde del centro sociale di Molicciara è in programma l’ultimo spettacolo dal titolo "S... concerto" che vede protagonisti gli allievi che hanno seguito i corsi di recitazione tenuti dalla Compagnia degli Evasi. Sempre domenica mattina a Castelnuovo Magra è prevista la passeggiata fotografica nella Valle dei Mulini.

Appuntamento alle 9.30 all’azienda Cà Lunae e arrivo in piazza Querciola dove sarà possibile visitare la mostra fotografica "Narciso meccanico" di Maurizio Maggiani (nella foto), presente alla camminata, appena inaugurata nella Torre dei Vescovi di Luni.