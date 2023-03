Due concorsi in Comune per istruttori di vigilianza

Sono attivi due concorsi del Comune della Spezia per istruttori e istruttori direttivi di vigilanza. Le selezioni pubbliche sono rivolte a diplomati e laureati, e prevedono l’assunzione di 4 risorse con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per partecipare al bando per istruttori di vigilanza fra i requisiti generali e specifici richiesti, bisogna avere idoneità psico-fisica, patente di guida, conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi diploma di scuola superiore. Per gli istruttori direttivi di vigilanza è richiesto il possesso della laurea (per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando). Tutti i candidati ai concorsi saranno sottoposti a prove preselettive: una di efficienza fisica (per il concorso di categoria C, sono previste due prove di efficienza fisica) e una di verifica professionale. Domande entro il 20 marzo tramite il sito http:www.comune.laspezia.itComuneconcorsi.html