Due blitz antidroga della squadra volante

Due interventi antidroga della squadra volante della polizia ieri mattina nel quartiere Umbertino, nel giro di poche ore. Il primo attorno alle 9 in piazza Brin quando la pattuglia ha fermato un tunisino di 38 anni che aveva addosso sette grammi di hashish. Ha detto che era per uso personale, ma i poliziotti hanno controllato la sua posizione ed è emerso che su di lui pendeva un ordine di espulsione del questore di Torino, al quale ovviamente non aveva ottemperato.

L’altro intervento attorno a mezzogiorno quando è stato fermato un colombiano di 25 anni che è stato trovato in piazza Brin all’angolo con via Firenze con sette dosi termosaldare di cocaina già pronte per la cessione. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.