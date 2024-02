Due bandi per la formazione. L’impegno della Fondazione

Due bandi di erogazione nel settore della formazione, con una disponibilità complessiva di 350mila euro: è quanto promosso dalla Fondazione Carispezia con l’obiettivo di finanziare progetti volti ad accrescere le conoscenze e le competenze dei giovani, il senso civico e il rispetto di sé e degli altri. Con i bandi “Destinazione Europa” e “Edu-c@re”, la Fondazione prosegue il proprio percorso di sostegno alle scuole del territorio, attraverso la promozione dell’orientamento e della mobilità degli studenti e il supporto a percorsi che favoriscano la crescita di cittadini consapevoli e attivi, in coerenza con le linee di indirizzo e gli obiettivi indicati dal Documento programmatico 2023-2025. Il bando “Destinazione Europa”, con scadenza il 15 marzo, è riservato alle scuole

superiori della provincia della Spezia e della Lunigiana, e ha l’obiettivo di incentivare la mobilità degli studenti attraverso la realizzazione di “Pcto - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” in un Paese estero dell’area geografica europea. Le esperienze di studio e lavoro all’estero, infatti, rappresentano per i giovani un’opportunità preziosa per accrescere le proprie competenze sociali, trasversali e professionali, facendo emergere il valore del viaggiar in Europa.

Il bando “Educ@re”, con scadenza il 25 marzo e rivolto alle scuole elementari e medie del territorio spezzino e della Lunigiana, ha l’obiettivo sia di educare le nuove generazioni alla pluralità e all’inclusione, al rispetto e alla valorizzazione delle differenze di genere sia di stimolare la pratica quotidiana della lettura come strumento di libertà, consapevolezza e rispetto degli altri. Le richieste di contributo dovranno essere presentate tramite il portale Rol – Richieste e rendicontazione online, disponibile sul sito web di Fondazione Carispezia. Tutte le informazioni e il testo integrale dei bandi sono disponibili su www.fondazionecarispezia.it.