Due amministrativi full time per il Comune di Rapallo

Il Comune di Rapallo ha indetto un concorso per assumere 2 impiegati amministrativi a tempo indeterminato e pieno. E’ richiesto diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o corrispondente laurea specialistica o magistrale; diploma di laurea di I livello in: scienze dei servizi giuridici, scienze giuridiche, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze dell’amministrazione, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Saranno espletate due prove d’esame, di cui: una prova scritta e una prova orale. La prova scritta potrà consistere nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o nella stesura di un elaborato o nella predisposizione di un provvedimentoatto, nelle materie di diritto amministrativo, ordinamento delle autonomie locali, legislazione in materia di pubblico impiego, programmazione, pianificazione e governance dell’ente. La domanda di ammissione deve essere presentata unicamente tramite il Portale InPA, collegandosi entro il 21 luglio al sito www.inpa.gov.it