Due alloggi abusivi liberati dalla polizia locale nell'Umbertino

La Spezia, 18 gennaio 2024 – Sequestrati e liberati dalla polizia locale spezzina altri due alloggi occupati abusivamente.

Su disposizione del procuratore Antonio Patrono, gli agenti della sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana del Comando, diretto dal comandante Francesco Bertoneri, hanno dato esecuzione ai decreti di sequestro emessi dal gip del tribunale della Spezia, relativamente a due alloggi Arte occupati abusivamente nell’autunno dello scorso anno.

I due alloggi situati nel quartiere Umbertino, uno in via Gramsci ed uno in via Venezia, a poca distanza uno dall'altro sono stati sequestrati in mattinata dagli operatori della municipale. In via Venezia l'immobile è stato consegnato dagli ex occupanti che hanno fornito le chiavi di accesso all’alloggio, mentre in via Gramsci l’appartamento è risultato essere stato abbandonato dagli occupanti abusivi, che erano stati informati circa l’imminente sequestro dell’alloggio: in questo caso gli occupanti, un nucleo famigliare romeno, stando alle testimonianze acquisite, sembra che abbiano fatto rientro nel proprio Stato abbandonando l’Italia.

L’alloggio in questione comunque risultava essere stato liberato e privo di ogni effetto personale come verificato dagli agenti. Entrambe le abitazioni erano prive di utenze, in quanto i fornitori avevano compiuto il distacco degli allacci così come richiesto da Arte, condizione che probabilmente aveva spinto gli occupanti a rassegnarsi a lasciare l'alloggio e trovare una nuova sistemazione.

I tecnici Arte intervenuti sul posto hanno provveduto a blindare e mettere in sicurezza gli alloggi, che dopo un intervento di ristrutturazione potranno essere assegnati agli aventi diritto. “Con gli interventi di oggi – sottolinea l'assessore alla Sicurezza Giulio Guerri – sono sette gli alloggi pubblici occupati abusivamente che abbiamo liberato nell'arco di un mese. E il lavoro in questa direzione, per il quale ringrazio il comandante Francesco Bertoneri e tutto il personale della nostra polizia locale, proseguirà nei prossimi giorni”.

L'opera della polizia locale è in continua fase di evoluzione n materia di contrasto alle occupazioni abusive in quanto, di concerto con la procura, sono in arrivo ulteriori sequestri di immobili occupati abusivamente.