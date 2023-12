Due agenti della municipale della Spezia avranno il taser. Ora è ufficiale

La Spezia, 19 dicembre 2023 – Dopo l’approvazione della giunta, anche il consiglio comunale ha deliberato in via definitiva, nella seduta di ieri, il regolamento per la sperimentazione dell’arma ad impulsi elettrici da parte del corpo della polizia locale della Spezia. Il cosiddetto taser.

Il regolamento prevede di dotare in via sperimentale due agenti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, dell’arma comune a impulsi elettrici (taser) quale dotazione di reparto. Nel nuovo regolamento sono poi contenute le indicazioni sulle modalità di gestione dell’armamento in dotazione al comando di polizia locale della Spezia conformandole alle nuove esigenze legate alla sperimentazione dell’arma comune ad impulsi elettrici.

“Un supporto in più a disposizione degli agenti di polizia locale per tutelare la propria incolumità e svolgere al meglio l’attività presidio della sicurezza cittadina in collaborazione con le altre forze dell’ordine – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Un’iniziativa che va ad aggiungersi ai numerosi investimenti fatti in questi anni in ambito di sicurezza cittadina: più agenti, un fitto sistema di videosorveglianza, i droni, il cane antidroga, le bodycam. Grazie al costante miglioramento delle dotazioni e l’impegno della polizia locale, stiamo costruendo una città sempre più sicura, dove chi delinque non può trovare spazio”.

“Con l'adozione di questo regolamento – sottolinea l'assessore alla Sicurezza Giulio Guerri – si dà avvio all'iter di sperimentazione dell'uso del taser da parte della nostra polizia locale. In questo modo, l'amministrazione intende mettere a disposizione del Corpo, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa nazionale, un ulteriore strumento di autodifesa, utile all'autodifesa in condizioni di sicurezza dei nostri agenti chiamati ad affrontare situazioni di pericolo per se stessi e per il prossimo e che ha altresì un riconosciuto effetto deterrente e va pertanto considerato un valore aggiunto anche in un'ottica generale di prevenzione.

Questa pratica è stata predisposta dai nostri uffici in collaborazione con l'Asl5, e in particolare il servizio 118, insieme al quale sono stati definiti gli atti a garanzia e disciplina del corretto svolgimento della sperimentazione in tutti i suoi aspetti, compresi quelli di carattere sanitario: le 'Linee guida tecnico-operative per l'avvio della sperimentazione', il 'Manuale tecnico operativo per l'addestramento e la sperimentazione', il 'Piano formativo per gli operatori abilitati e il programma' e il 'Corso di formazione per gli utilizzatori istruttori'. A conclusione del periodo di sperimentazione che avrà come stabilito dalla legge la durata di 6 mesi e riguarderà 2 taser, il comandante della polizia locale Francesco Bertoneri inoltrerà apposita relazione al consiglio comunale per documentarlo dell'esito della sperimentazione”.

