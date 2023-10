Ducale, stagione al top. Dall’omaggio a Calvino ad Artemisia e Salgado

Trecentosessantacinque giorni di eventi, dalle grandi mostre agli incontri di alto livello, festival, rassegne e molto altro, nel ciclo di iniziative che si svolgeranno a Palazzo Ducale di Genova nella stagione 20232024. La presentazione del programma è avvenuta durante la prima giornata di ’Book Pride’, la fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana che assume, in questo anno di Genova Capitale del Libro, un significato particolare. Proprio il ruolo della città di Genova legato ai libri può essere visto come il fil rouge di ciò che si svolgerà a Palazzo Ducale.

Una di queste tappe è la mostra ‘Calvino cantafavole’, da oggi al 7 aprile, che rappresenta un appuntamento imperdibile e un omaggio allo scrittore, nell’ambito del palinsesto ufficiale delle celebrazioni per il centenario della sua nascita. L’esposizione, divisa in sei sezioni, esplora il rapporto dello scrittore con l’universo poetico della fiaba, ricomponendo una geografia sentimentale inaspettata e suggestiva. Il percorso scenografico è realizzato da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Parallelamente alla mostra nella Loggia degli Abati, Casa Luzzati offre un approfondimento del lavoro del Maestro per Calvino con oltre cento opere originali. "Una nuova grande stagione quella che Palazzo Ducale si appresta a inaugurare – precisa il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – . Una stagione che punta sulla cultura intesa come forza per migliorare la qualità della vita delle persone e per cambiare il volto della città e arricchirla e conferma Palazzo Ducale polo culturale di altissimo livello in grado di dialogare con grandi istituzioni come le Scuderie del Quirinale con la mostra per il centenario della nascita di Italo Calvino".

Il 16 novembre sarà poi ospite il premio Nobel per la Letteratura Orhan Pamuk, mentre il 23 febbraio, in collaborazione con il Teatro Nazionale e la casa editrice Einaudi, ci sarà la ‘Notte degli scrittori’, dal 14 al 17 marzo la XIII edizione de ‘La Storia in Piazzà. A questo filone, però, si affiancheranno molti altri appuntamenti di rilievo: dal 16 novembre al 1° aprile l’appartamento del Doge ospiterà una mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi, prima donna ammessa in un’accademia d’arte nel lontano 1618, e poi la grande fotografia con Steve McCurry e ‘Children’, dal 25 novembre al 10 marzo, e Sebastião Salgado con Aqua mater, dal 23 marzo al 14 luglio 2024. Tra i tanti appuntamenti anche pure ‘Nostalgia. Storie ed espressioni di un sentimento, dal Rinascimento all’Arte concettuale’ dal 24 aprile al 1 settembre. "Questo è un programma che nasce dalla collaborazione proficua con decine di soggetti, associazioni, sponsor e istituzioni, a partire dai soci partecipanti alla Fondazione – conclude il presidente Giuseppe Costa – che ringrazio per la loro passione e per la qualità delle proposte".

Marco Magi