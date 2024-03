Droga venduta a minore. Ripreso dalle telecamere

Gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria del comando polizia locale, diretti dal comandante Francsco Bertoneri, hanno incrementato la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel quartiere Umbertino. Servizio svolto in abiti civili sul territorio, collegati in tempo reale con chi da remoto esamina i luoghi tramite visione simultanea delle registrazioni delle telecamere della videosorveglianza cittadina nei vari settori del quartiere. Ed è così che da gennaio gli agenti hanno potuto monitorare la presenza di individui dediti allo spaccio ed effettuare già un numero considerevole di arresti. Lunedì, al termine dei riscontri acquisiti dalle telecamere e delle indagini svolte sul campo, gli agenti entravano in azione e perquisivano un quarantenne spezzino, di fatto senza fissa dimora, indiziato per il reato di spaccio.

Tutto aveva preso inizio dagli accertamenti sugli acquirenti che avevano avvicinato l’individuo presente costantemente in piazza Brin, e che erano stati fermati sul luogo e sentiti a testimonianza come assuntori dello stupefacente trovato in loro possesso ed acquistato poco prima dal quarantenne perquisito. L’uomo veniva trovato in possesso di diverse dosi di hashish, confezionate e pronte per essere cedute, nonché di una certa somma di denaro provento di spaccio. Soldi e droga venivano sequestrate e l’uomo denunciato per cinque casi di spaccio accertato, con l’aggravante di aver ceduto droga anche ad un minorenne in uno di essi.

Per tale episodio, particolarmente grave, e per la costanza del pusher di posizionarsi in luoghi prossimi alle scuole in orario di passaggio dei giovanissimi studenti, la polizia locale ha trasmesso tutti gli atti alla procura con la richiesta di valutare l’adozione di idonee misure restrittive a carico de 40enne.

L’assessore alla sicurezza Guilio Guerri ha evidenziato la "sempre più alta presenza sul territorio dei nostri operatori e ll’impiego di un sistema di videosorveglianza sempre più avanzato e in via di progressiva implementazione".