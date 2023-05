Droga e riciclaggio, commerciante condannata a 12 anni

Il pubblico ministero Elisa Loris aveva chiesto quattordici anni. Ieri il giudice Marinella Acerbi ha condannato a dodici anni di reclusione Bombina Abossida (nella foto), 59 anni, commerciante di origini calabresi da tempo residente alla Spezia dove è stata titolare di alcune boutique di moda (l’ultima ha chiuso pochi anni fa al Porto Mirabello), che dovrà anche pagare una multa di 100mila euro rispetto alla richiesta del pm di 140mila. Una condanna esemplare, tenendo presente che il processo, su richiesta degli avvocati difensori di fiducia Silvia Rossi e Zito del foto di Crotone, si è svolto col rito abbreviato che permette di usufruire dello sconto di un terzo della pena. Bombina Abossida è stata ritenuta colpevole di una maxi detenzione di droga e del riciclaggio dei proventi connessi al traffico dalla Colombia effettuato via mare, nella primavera 2012, con una barca a vela di base nel golfo della Spezia, dal fratello Santo, poi ucciso ad agosto a colpi di pistola in provincia di Crotone durante una processione. Le contestazioni si riferiscono ad 800 chili di cocaina stoccati in un box del parcheggio via di Costantini (alla restituzione di 450 chili e al pagamento di un milione e 300 mila euro veicolato ai fornitori) e all’effetto ’lavanderia’ sul denaro sporco con una ventina di operazioni tese al riciclaggio, ricostruite dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale della Spezia che ha condotto l’inchiesta. Perno dell’accusa, il collaboratore di giustizia Antonio Femia, alla cui escussione la difesa aveva subordinato il rito abbreviato con l’obiettivo di minarne la credibilità, evidenziando l’assenza di riscontri alle sue dichiarazioni. Femia si è autoaccusato di aver fatto da tramite con Bombina per gestire il carico di droga dopo la morte di Santo.

Massimo Benedetti